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17:34, 13 января 2025Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от крещенских купаний

Физиотерапевт Малиновская: Крещенские купания не рекомендованы беременным
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Некоторым людям не стоит принимать участие в крещенских купаниях, предупредила врач-физиотерапевт, реабилитолог Светлана Малиновская. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» она предупредила россиян о возможных последствиях такой традиции.

Врач предостерегла от погружений в прорубь пациентов с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы и тех, у кого диагностированы какие-либо хронические недуги. «Кроме того, это не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям — для их организма крещенские купания являются чрезмерной нагрузкой», — пояснила врач.

Перед тем как окунаться в прорубь, Малиновская рекомендовала заранее проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Для этого требуется включить в свой график регулярные контрастные души, увеличивать длительность воздействия прохладной, но не ледяной воды, спать с приоткрытым окном.

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За два часа до купания врач посоветовала поесть, а непосредственно перед погружением в прорубь сделать легкую разминку и убедиться, что артериальное давление находится в пределах нормы. После купания, добавила Малиновская, необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и обувь, зайти в помещение и выпить горячий чай. Алкогольные напитки до и после купания, купания при болезни или спустя менее двух недель после ОРВИ, а также погружение в прорубь вниз головой запрещены, уточнила врач. Невролог напомнила и о том, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где дежурят врачи.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин перечислил самые популярные после новогодних каникул жалобы россиян. По его словам, после праздников люди часто испытывают проблемы с давлением, поскольку в течение длительного времени нарушали циркадные ритмы, употребляли крепкие алкогольные напитки и не отказывали себе в соленых блюдах.

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