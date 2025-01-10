Врач перечислил самые популярные после новогодних каникул жалобы

Терапевт Кондрахин: После Нового года россияне жалуются на давление и ЖКТ

После Нового года россияне нередко жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Самые популярные после новогодних каникул жалобы россиян он перечислил в беседе с Life.ru.

По словам Кондрахина, после праздников люди часто испытывают проблемы с давлением, поскольку в течение длительного времени нарушали циркадные ритмы, употребляли крепкие алкогольные напитки и не отказывали себе в соленых блюдах. Кроме того, продолжил врач, в это время нередки обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности печени, связанные с перееданием или пищевыми отравлениями, включая алкогольное.

Также в новогодние праздники люди часто получают травмы, добавил терапевт. «Это петарды, переохлаждение, обморожение, кто-то проваливается под лед», — перечислил он. Кондрахин напомнил, что в этом сезоне в Московском регионе зима снежной не была и поэтому на обманчиво теплом воздухе люди переохлаждались и простужались.

Ранее терапевт Ирина Баранова назвала неочевидную причину развития депрессии и раннего старения. По ее словам, так негативно на организм воздействует алкоголь.