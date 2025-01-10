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16:40, 10 января 2025Забота о себе

Врач перечислил самые популярные после новогодних каникул жалобы

Терапевт Кондрахин: После Нового года россияне жалуются на давление и ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

После Нового года россияне нередко жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Самые популярные после новогодних каникул жалобы россиян он перечислил в беседе с Life.ru.

По словам Кондрахина, после праздников люди часто испытывают проблемы с давлением, поскольку в течение длительного времени нарушали циркадные ритмы, употребляли крепкие алкогольные напитки и не отказывали себе в соленых блюдах. Кроме того, продолжил врач, в это время нередки обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности печени, связанные с перееданием или пищевыми отравлениями, включая алкогольное.

Также в новогодние праздники люди часто получают травмы, добавил терапевт. «Это петарды, переохлаждение, обморожение, кто-то проваливается под лед», — перечислил он. Кондрахин напомнил, что в этом сезоне в Московском регионе зима снежной не была и поэтому на обманчиво теплом воздухе люди переохлаждались и простужались.

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