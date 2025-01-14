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14:20, 14 января 2025Россия

Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

Жертвами взрыва на карьере в Томской области стали два человека
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жертвами взрыва на карьере в Томской области стали два человека. Об этом со ссылкой на работников центра медицины катастроф региона сообщает ТАСС.

По информации экстренных служб, всего при взрыве пострадали три человека, одному из них оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Что именно стало причиной взрыва, не уточняется.

Ранее, 10 января, сообщалось о взрывах и пожаре на заводе по производству ацетона. Площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров. Причиной пожара мог стать разлив химического вещества.

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