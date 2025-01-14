Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска Авишева спросила земляков о сексе и утешила их

Мария Авишева, экс-кандидат в мэры Петрозаводска, столицы Республики Карелия, утешила земляков после разговора о сексе. Посвященный сексу опрос она провела в Telegram.

Авишева задала подписчикам вопрос о количестве сексуальных партнеров, которые были у жителей Карелии и других регионов России за жизнь. Разброс вариантов начинался с «меньше пяти» до «больше ста», при этом первый и последний варианты набрали одинаковое количество ответов — 14 процентов.

Бывший политик написала в блоге, что какой вариант ответа ни дали бы подписчики, с ними «все в порядке». «Неважно, сколько партнеров за жизнь у вас было уже, будет еще и есть сейчас. Ведь бывают и такие случаи, когда партнеров может быть несколько и в один период времени», — порассуждала Авишева.

Экс-политик, а ныне блогер выдвигалась на пост мэра Петрозаводска в 2016 году, а в 2017 пыталась зарегистрироваться кандидатом на должность главы всей республики.

Ранее сообщалось, что сексуальная жизнь в Арктическом регионе оказалась отличной от всей России.