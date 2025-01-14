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05:09, 14 января 2025Мир

Эксперт допустил отстранение США от Украины при одном условии

Меркурис допустил отстранение США, если Киев не изменит переговорную позицию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Если Украина не изменит позицию по мирным переговорам, то США могут отстраниться, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся», — заявил эксперт, вспомнив послание избранного американского лидера Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп обратился с посланием к Владимиру Зеленскому в конце декабря, сообщала El Pais. Будущий американский лидер призвал Зеленского задуматься о мирных переговорах, о прекращении огня и об отказе от подконтрольных Россией территорий. Трамп выразил непонимание стремлению Украины получить земли, города в которых «в основном разрушены».

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