Эксперт допустил отстранение США от Украины при одном условии

Меркурис допустил отстранение США, если Киев не изменит переговорную позицию

Если Украина не изменит позицию по мирным переговорам, то США могут отстраниться, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся», — заявил эксперт, вспомнив послание избранного американского лидера Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп обратился с посланием к Владимиру Зеленскому в конце декабря, сообщала El Pais. Будущий американский лидер призвал Зеленского задуматься о мирных переговорах, о прекращении огня и об отказе от подконтрольных Россией территорий. Трамп выразил непонимание стремлению Украины получить земли, города в которых «в основном разрушены».

