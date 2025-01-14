В Петербурге захотели объединить пять верфей в единый проект

Власти Санкт-Петербурга предложили ОСК создать в городе распределенную верфь

Администрация Санкт-Петербурга предложила Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заняться модернизацией пяти верфей города, чтобы те стали работать в рамках единого проекта по принципу распределенной верфи. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель губернатора по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

Предполагается, что такое решение позволит запустить производство торговых судов по современным технологиям. Каждое из предприятий будет выпускать крупные блоки одного судна, а после их передадут конечному сборщику.

По словам Котова, власти видят в качестве него «Северную верфь» или Кронштадтский морской завод, который специализируется на достройке судов и обладает самым крупным в регионе сухим доком, позволяющим собирать даже газовозы. Строить блоки должны будут «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи» и Средне-Невский судостроительный завод.

В настоящее время все заводы работают в рамках полного цикла, но им в любом случае требуется серьезная модернизация и обновление мощностей. Предполагаемый объем вложения в них чиновник не обозначил, но источник в администрации города утверждает, что сумма превысит 200 миллиардов рублей, и речь пока идет только о трех предприятиях.

Представитель ОСК указал, что предложение руководства Петербурга получено, но предметного обсуждения модернизации еще не было. Поэтому пока рассматриваются разные сценарии.

В 2023 году ОСК было передано под управление ВТБ, а глава банка Андрей Костин с августа того же года занял пост председателя совета директоров ОСК. В мае этого года он сравнил российские верфи с историческим музеем из-за древности оборудования. В декабре он назвал модернизацию петербургских верфей одной из главных задач на ближайшие годы, однако выразил сомнения в возможности найти на работы необходимые средства.

