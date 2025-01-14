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09:34, 14 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала пособника сирийских террористов в российском регионе

В Забайкалье ФСБ задержала пособника сирийских террористов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя по подозрению в финансовой помощи сирийским террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина перевел деньги на счет боевиков для покупки вооружения, транспортных средств и амуниции. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали студента РУДН, вербовавшего в ряды террористической организации. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 21 января.

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