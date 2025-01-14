Футболиста «Севильи» арестовали по подозрению в намеренном получении желтых карточек

Футболиста Саласа арестовали по подозрению в намеренном получении предупреждений

Футболиста «Севильи» Кике Саласа арестовали по подозрению в мошенничестве на ставках. Об этом сообщает COPE.

По версии следствия, в прошлом сезоне чемпионата Испании защитник намеренно получал предупреждения, чтобы его знакомые могли заработать в букмекерских конторах. Двое предполагаемых сообщников Саласа также находятся под следствием. Если вина 22-летнего футболиста будет доказана, ему грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.

Испанский защитник в минувшем сезоне получил 10 желтых карточек, семь из них пришлись на девять последних матчей. Из этих семи предупреждений пять Саласу было вынесено начиная с 90-й минуты.

11 января игрока Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называлось, арестовали во время тренировки команды. Футболист был задержан по подозрению в записи секса без согласия партнерши.