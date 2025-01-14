Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
1-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Диана Шнайдер
Завтра
09:00 (Мск)
Айла Томлянович
Australian Open (ж)
Моюка Учижима
Завтра
03:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ — регулярный чемпионат
18:27, 14 января 2025Спорт

Футболиста «Севильи» арестовали по подозрению в намеренном получении желтых карточек

Футболиста Саласа арестовали по подозрению в намеренном получении предупреждений
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кике Салас

Кике Салас. Фото: Thibault Camus / AP

Футболиста «Севильи» Кике Саласа арестовали по подозрению в мошенничестве на ставках. Об этом сообщает COPE.

По версии следствия, в прошлом сезоне чемпионата Испании защитник намеренно получал предупреждения, чтобы его знакомые могли заработать в букмекерских конторах. Двое предполагаемых сообщников Саласа также находятся под следствием. Если вина 22-летнего футболиста будет доказана, ему грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.

Испанский защитник в минувшем сезоне получил 10 желтых карточек, семь из них пришлись на девять последних матчей. Из этих семи предупреждений пять Саласу было вынесено начиная с 90-й минуты.

11 января игрока Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называлось, арестовали во время тренировки команды. Футболист был задержан по подозрению в записи секса без согласия партнерши.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

      Названы простые способы снизить риск падения в гололед

      Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

      Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

      Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше