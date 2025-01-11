Игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия партнерши

The Sun: игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия

Игрока Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называется, арестовали во время тренировки команды. Об этом стало известно The Sun.

Футболист был задержан по подозрению в записи секса без согласия партнерши. Полиция изъяла два телефона и осмотрела их на предмет наличия интимных видео. После шестичасового допроса футболиста отпустили.

Отмечается, что другие игроки клуба сначала приняли все за розыгрыш. «Все находились в недоумении. Игроки были с открытыми ртами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро. После этого Макгрегор заявил о намерении обжаловать решение.