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15:31, 11 января 2025Спорт

Игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия партнерши

The Sun: игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: DVKi / Shutterstock / Fotodom  

Игрока Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называется, арестовали во время тренировки команды. Об этом стало известно The Sun.

Футболист был задержан по подозрению в записи секса без согласия партнерши. Полиция изъяла два телефона и осмотрела их на предмет наличия интимных видео. После шестичасового допроса футболиста отпустили.

Отмечается, что другие игроки клуба сначала приняли все за розыгрыш. «Все находились в недоумении. Игроки были с открытыми ртами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро. После этого Макгрегор заявил о намерении обжаловать решение.

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