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09:00, 14 января 2025Мир

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля

Движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об ударе по зданию минобороны Израиля
Семен Александров (редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом заявило движение «Ансар Аллах» в Telegram-канале.

«Вооруженные силы провели военную операцию по так называемому министерству обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты», — говорится в заявлении.

Хуситы отметили, что системы противовоздушной обороны не смогли остановить ракету, цель была поражена.

Ранее представитель «Ансар Аллах» Яхья Сария заявил, что хуситы в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Удар по авианосной ударной группе был нанесен с помощью крылатых ракет и беспилотников. Своими обстрелами хуситы пытаются вынудить американские войска «отступить на самый север Красного моря».

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