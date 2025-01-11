Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море

Хуситы ударили по авианосцу USS Harry Truman в Красном море

Хуситы в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сария в Telegram-канале.

Утверждается, что удар по авианосной ударной группе был нанесен с помощью крылатых ракет и беспилотников. Своими обстрелами хуситы пытаются вынудить американские войска покинуть театр военных действий и «отступить на самый север Красного моря».

Подтверждения из Пентагона или Центрального командования (CENTCOM) об ударе не поступало.

Ранее хуситы уже сообщали об атаках на этот авианосец. В частности, «Ансар Аллах» утверждало, что USS Harry Truman обстреливался 6 и 10 января, якобы перед тем, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.