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23:20, 11 января 2025Мир

Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море

Хуситы ударили по авианосцу USS Harry Truman в Красном море
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Хуситы в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сария в Telegram-канале.

Утверждается, что удар по авианосной ударной группе был нанесен с помощью крылатых ракет и беспилотников. Своими обстрелами хуситы пытаются вынудить американские войска покинуть театр военных действий и «отступить на самый север Красного моря».

Подтверждения из Пентагона или Центрального командования (CENTCOM) об ударе не поступало.

Ранее хуситы уже сообщали об атаках на этот авианосец. В частности, «Ансар Аллах» утверждало, что USS Harry Truman обстреливался 6 и 10 января, якобы перед тем, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.

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