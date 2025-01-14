В Госдуме выступили за пересмотр выплат по уходу за инвалидами

Депутат Бессараб выступила за пересмотр выплат по уходу за инвалидами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала решение правительства и выступила за пересмотр выплаты по уходу за инвалидами. Об изменениях она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю это правильным, поскольку достаточно много жалоб было, в том числе президенту, о том, что эти суммы не пересматриваются, и, конечно, люди нуждаются в поддержке и в помощи в этом направлении. Поэтому, я думаю, правильно, что мы присоединили эту часть именно к выплатам пенсионным, что позволит ее индексировать», — поделилась депутат.

Ранее в Минтруде сообщили «Ведомостям», что с 1 февраля правительство будет ежегодно пересматривать размер выплат по уходу за инвалидами. Уточнялось, что он будет изменяться каждый год с учетом фактической инфляции.

С января 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составила 7,3 процента.

Бессараб отмечала, что в России также есть все предпосылки для доиндексации пенсий с 1 февраля. Парламентарий напомнила, что правительство наделено такими полномочиями в случае, если реальный уровень инфляции превысит прогнозные значения.