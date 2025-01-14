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10:44, 14 января 2025Экономика

В Госдуме выступили за пересмотр выплат по уходу за инвалидами

Депутат Бессараб выступила за пересмотр выплат по уходу за инвалидами
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала решение правительства и выступила за пересмотр выплаты по уходу за инвалидами. Об изменениях она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю это правильным, поскольку достаточно много жалоб было, в том числе президенту, о том, что эти суммы не пересматриваются, и, конечно, люди нуждаются в поддержке и в помощи в этом направлении. Поэтому, я думаю, правильно, что мы присоединили эту часть именно к выплатам пенсионным, что позволит ее индексировать», — поделилась депутат.

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Ранее в Минтруде сообщили «Ведомостям», что с 1 февраля правительство будет ежегодно пересматривать размер выплат по уходу за инвалидами. Уточнялось, что он будет изменяться каждый год с учетом фактической инфляции.

С января 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составила 7,3 процента.

Бессараб отмечала, что в России также есть все предпосылки для доиндексации пенсий с 1 февраля. Парламентарий напомнила, что правительство наделено такими полномочиями в случае, если реальный уровень инфляции превысит прогнозные значения.

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