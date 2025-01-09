В России заявили о возможной доиндексации пенсий

Депутат Бессараб заявила о возможной доиндексации пенсий с 1 февраля

Есть все предпосылки для доиндексации пенсий с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат анонсировала возможное увеличение выплат в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнила, что с 1 января страховые пенсии уже были проиндексированы для более 38 миллионов получателей на 7,3 процента. Однако правительство наделено полномочиями по доиндексации выплат в случае, если реальный уровень инфляции превысит прогнозные значения, обозначила она.

«Дело в том, что тот уровень, который сообщался 28 декабря, в последний день рабочий в 2024 году, уже превышал прогнозное значение, но в связи с тем, что последние дни декабря являются днями повышенной торговли, Росстату все-таки нужно прийти к точному расчету», — поделилась Бессараб.

По ее словам, размер доиндексации будет зависеть цифр, которые озвучит Росстат, и составит разницу между прогнозным значением, то есть 7,3 процента, на которые уже увеличена пенсия, и тем уровнем, которого реально достигнет инфляция по году.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 февраля пенсия также повысится для нескольких категорий россиян. Так, на фиксированную выплату в двойном размере смогут рассчитывать те россияне, которым в январе исполнилось 80 лет. Кроме того, увеличатся размеры доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности и выплаты членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

