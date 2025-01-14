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15:20, 14 января 2025Мир

Иранский посол раскрыл длительность договора о партнерстве между Тегераном и Москвой

Посол Ирана Джалали: Договор между Тегераном и Москвой заключается на 20 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном заключается сроком на 20 лет. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает ТАСС.

«После подписания соглашения оно должно быть ратифицировано парламентом Ирана», — уточнил он.

По словам главы иранского диппредставительства, после ратификации парламентом Исламской Республики договор будет действовать в течение 20 лет. Однако Джалали не уточнил, предусмотрена ли возможность автоматического продления соглашения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Он также отметил, что переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после подписания соглашения пройдут в Кремле.

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