Иранский посол раскрыл длительность договора о партнерстве между Тегераном и Москвой

Посол Ирана Джалали: Договор между Тегераном и Москвой заключается на 20 лет

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном заключается сроком на 20 лет. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает ТАСС.

«После подписания соглашения оно должно быть ратифицировано парламентом Ирана», — уточнил он.

По словам главы иранского диппредставительства, после ратификации парламентом Исламской Республики договор будет действовать в течение 20 лет. Однако Джалали не уточнил, предусмотрена ли возможность автоматического продления соглашения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Он также отметил, что переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после подписания соглашения пройдут в Кремле.