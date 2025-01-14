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22:11, 14 января 2025Мир

Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

Хегсет: Трамп намерен урегулировать конфликт на выгодных для Украины условиях
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по конфликту на Украине. По его словам, политик намерен урегулировать ситуацию на выгодных для Киева условиях. Об этом говорится в письменных ответах Хегсета на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Он [Дональд Трамп] совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта (...) Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — указал Хегсет.

Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. По его словам, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».

Он также заявил о необходимости сохранения американского ядерного оружия (ЯО) в Европе. Как утверждает Хегсет, размещение ядерного оружия в странах НАТО является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри альянса.

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