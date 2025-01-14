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21:33, 14 января 2025Мир

Кандидат на пост главы Пентагона выступил за сохранение ядерного оружия в Европе

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет выступил за сохранение ЯО в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости сохранения американского ядерного оружия (ЯО) в Европе. Об этом говорится в письменных ответах Хегсета на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По его словам, НАТО сталкивается с ядерной риторикой со стороны РФ, в связи с чем присутствие ядерного оружия США на территории стран альянса приобретает критическое значение. Хегсет подчеркнул, что его размещение является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри НАТО.

Ранее Хегсет призвал сдерживать Китай в западной части Тихого океана. Он утверждает, что Пекин якобы планирует аннексию Тайваня, что «приведет к значительным негативным последствиям для торговли, военных альянсов и влияния США по всему миру».

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