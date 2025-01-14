ТАСС: В Курской области российские военные взяли в плен колумбийца

В Курской области российские военные взяли в плен колумбийца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, колумбиец находился в составе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В Суджанском районе российские войска взяли в плен группу украинских солдат. Среди них также есть колумбийский наемник», — приводит агентство слова собеседника из силовой среды.

Сколько всего военных попало в российский плен, не уточняется.

Ранее польский наемник, которого взяли в плен российские бойцы, сообщил, что воюющим на стороне ВСУ иностранным военным не рекомендуют вступать в контакт с жителями контролируемой Киевом части Донбасса. Он объяснил это тем, что население в регионе разделено и многие люди поддерживают Россию.