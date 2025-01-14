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13:03, 14 января 2025Россия

Колумбиец попал в российский плен в Курской области

ТАСС: В Курской области российские военные взяли в плен колумбийца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области российские военные взяли в плен колумбийца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, колумбиец находился в составе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В Суджанском районе российские войска взяли в плен группу украинских солдат. Среди них также есть колумбийский наемник», — приводит агентство слова собеседника из силовой среды.

Сколько всего военных попало в российский плен, не уточняется.

Ранее польский наемник, которого взяли в плен российские бойцы, сообщил, что воюющим на стороне ВСУ иностранным военным не рекомендуют вступать в контакт с жителями контролируемой Киевом части Донбасса. Он объяснил это тем, что население в регионе разделено и многие люди поддерживают Россию.

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