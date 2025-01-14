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15:20, 14 января 2025Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания увеличила перевозки пассажиров

Группа «Аэрофлот» в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на 16,8 процента
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа «Аэрофлот» в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на 16,8 процента — до 55,3 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение группы.

Уточняется, при этом пассажиров головного перевозчика группы — крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» — стало больше на 19,3 процента — 30,1 миллиона человек. Внутри страны показатели возросли на 16,8 процента (до 21,1 миллиона пассажиров), а на международных линиях — на 25,7 процента (до 8,9 миллиона пассажиров).

Ранее стало известно число перевезенных группой «Аэрофлот» пассажиров в новогодние праздники. Оно составило более 1,5 миллиона человек, что почти на три процента больше аналогичного периода прошлого года.

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