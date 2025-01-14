Лавров дал совет Байдену

Лавров: Байдену следует понимать, что его народ хочет другой политики

Действующему президенту США Джо Байдену следует провести остаток срока, понимая, что его народ хочет другой политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, то чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что за счет новых санкций против России Байден хочет подложить свинью как Сербии, так и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам главы МИД, американский лидер хочет «напоследок нагадить» новой администрации.