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13:06, 14 января 2025Мир

Лавров дал совет Байдену

Лавров: Байдену следует понимать, что его народ хочет другой политики
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Действующему президенту США Джо Байдену следует провести остаток срока, понимая, что его народ хочет другой политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, то чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что за счет новых санкций против России Байден хочет подложить свинью как Сербии, так и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам главы МИД, американский лидер хочет «напоследок нагадить» новой администрации.

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