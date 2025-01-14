Лавров дал совет Байдену

Действующему президенту США Джо Байдену следует провести остаток срока, понимая, что его народ хочет другой политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, то чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики», — подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что за счет новых санкций против России Байден хочет подложить свинью как Сербии, так и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам главы МИД, американский лидер хочет «напоследок нагадить» новой администрации.