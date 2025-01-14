Глава МИД России Лавров напомнил о сбитом Азербайджаном российском вертолете

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о отношениях Москвы и Баку, напомнил о сбитом Азербайджаном вертолете. Об этом глава дипломатического ведомства рассказал на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Во время Второй Карабахской войны по ошибке был сбит наш вертолет или сейчас случилась катастрофа, когда азербайджанский самолет разбился под Актау», — рассказал Лавров.

Это, по его словам говорит о структурированности российско-азербайджанских отношений, которые позволяют оперативно решать вопросы во время инцидентов.

Он добавил, что Москва оценила поддержку со стороны Баку в участии Российской Федерации в расследовании катастрофы близ Актау.