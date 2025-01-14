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12:48, 14 января 2025Мир

Лавров оценил планы Трампа присоединить Гренландию к США

Лавров о планах Трампа: Сначала нужно послушать мнение жителей Гренландии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Говоря о планах избранного американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, важно помнить, что в таком вопросе нужно сначала послушать мнение жителей острова. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Насчет Гренландии и Панамского канала, как я понимаю, есть конкретные инициативы, которые будут задействованы уже после инаугурации Трампа (...). Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также заявляет, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Я думаю, что в этом случае для начала нужно послушать гренландцев», — отметил дипломат.

Лавров указал на необходимость в первую очередь послушать население Гренландии в вопросе присоединения территории к США и сравнил это с тем, как Россия послушала жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Он подчеркнул, что Москва это сделала «с целью узнать их истинное отношение к тому режиму, который установился на Украине посредством незаконного государственного переворота».

11 января Эгеде заявил, что правительство острова хотело бы самостоятельно вести переговоры и развивать сотрудничество с зарубежными странами. Он также подчеркнул, что стремление гренландцев к независимости и «быть хозяином в собственном доме», вероятно, понятно большинству людей.

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