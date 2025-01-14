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13:04, 14 января 2025Мир

Лавров рассказал о предложениях команды Трампа о встрече с Путиным

Лавров: Команда Трампа не предлагала конкретных инициатив по встрече с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Команда избранного президента США Дональда Трампа не предлагала конкретных инициатив по организации возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но Россия готова к этому. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы будем ждать конкретных инициатив [от команды Трампа по урегулированию конфликта на Украине]. Президент Путин многократно говорил о том, что он готов встретиться, но пока таких предложений не поступало», — отметил глава российской дипломатии.

Ранее Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность. При этом политик не стал называть точные сроки предполагаемой встречи, а также раскрывать свою стратегию по урегулированию украинского кризиса.

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