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13:38, 14 января 2025Мир

Лавров высказался об ожиданиях России от администрации Трампа

Лавров: Россия ждет от Трампа формулирования своих подходов к мировым проблемам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва ждет от администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования своих подходов к мировым проблемам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил», — рассказал глава МИД России.

При этом Лавров отметил, что у Трампа есть огромная ответственность перед населением Соединенных Штатов, учитывая наследие, которое он получает с приходом на должность, в том числе пожары в Калифорнии. Администрация уходящего президента Джо Байдена оставляет очень большое количество проблем, подчеркнул министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучит позицию Дональда Трампа по Украине, когда она будет сформулирована после его вступления в должность.

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