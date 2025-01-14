Лавров пообещал изучить позицию Трампа по Украине после его вступления в должность

Лавров: Россия изучит позицию Трампа по Украине, когда он ее сформулирует

Москва изучит позицию по Украине избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность, когда он ее сформулирует, пообещал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Когда Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать», — заявил дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Трамп сможет сделать Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели. Он также добавил, что США «не нужен никакой конкурент ни в одной области», так как Вашингтон вводит санкции «даже против своих союзников».