Министр обороны Германии неожиданно прибыл на Украину

N-tv: Глава МО Германии Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл во вторник, 14 января, в Киев с необъявленным визитом для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны ФРГ. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Министр обороны Писториус в Киев во вторник утром. Он планирует обсудить с украинскими властям продолжение оказания военной помощи со стороны Берлина, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте», — передает телеканал.

Дополнительно сообщается, что Писториус также проведет переговоры о немецких инвестициях в украинскую оружейную промышленность.

Ранее Писториус сообщил о передаче Украине первой самоходной артиллерийской установки типа RCH 155. Он отметил, что Берлин планирует передать Киеву 54 единицы такого типа оружия.