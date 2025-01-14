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11:06, 14 января 2025Россия

Минздрав российского региона сообщил о невозможности продолжать работу

Минздрав Ингушетии сообщил о невозможности работать из-за долгов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Магас

Магас. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минздрав Ингушетии уведомил о невозможности продолжать работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

К этому, как пишет канал, могла привести задолженность министерства перед фармацевтической компанией в 12,4 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела в суде минздрав российского региона просил предоставить отсрочку или рассрочку исполнения решения суда, однако соответствующее ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Казначейство приостановило операции по расходованию министерством средств со своих счетов. В связи с этим республиканский минздрав обратился в суд с заявлением, в котором указал на невозможность осуществлять закупки, выплачивать зарплаты и вносить взносы во внебюджетные фонды. Виновным в случившемся ведомство считает ингушское казначейство, которое не вывело указанные операции из-под действия блокировки, как было предписано судом.

Ранее федеральный Минздрав инициировал проверку одного из психиатрических учреждений Краснодарского края. Этому предшествовала жалоба сотрудников президенту России Владимиру Путину.

ЖЗЛ
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