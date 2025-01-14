Москвича осудили за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне

В Сочи москвича осудили на 2 года за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне

В Сочи суд приговорил к двум годам лишения свободы москвича Дениса Кожаева за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, в разгар зимнего курортного сезона осужденный обещал любителям горных склонов организовать однодневные или сезонные билеты для пользования подъемниками со скидкой. Курортники переводили аферисту деньги, но билеты не получали. Всего пострадали пять человек на 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчину осудили за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек.