Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 14 января 2025Силовые структуры

Москвича осудили за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне

В Сочи москвича осудили на 2 года за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к двум годам лишения свободы москвича Дениса Кожаева за мошенничество со sky-pass на Красной Поляне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, в разгар зимнего курортного сезона осужденный обещал любителям горных склонов организовать однодневные или сезонные билеты для пользования подъемниками со скидкой. Курортники переводили аферисту деньги, но билеты не получали. Всего пострадали пять человек на 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчину осудили за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Московский рынок жилья поставил новый ипотечный рекорд

      Стало известно о смерти учительницы во время омолаживающих процедур в московской клинике

      Ганчев заявил о способности ВС России заблокировать ВСУ в Купянске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше