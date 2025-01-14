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08:17, 14 января 2025Экономика

Москвичам пообещали метели

Синоптик Леус: Снег и метели придут в Москву днем 14 января
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Вторник, 14 января, встретит жителей Москвы снегом и гололедами. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду будет влиять теплый атмосферный фронт с запада. Он закроет небо плотными облаками, а около полудня принесет снег и метели. Температура при этом будет повышаться. К вечеру возможны ледяные дожди, а также гололедные явления. Температура воздуха — минус 1-3 градуса, по области от нуля до минус пяти градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 15 января, ожидается мокрый снег с дождем, температура будет держаться на отметке плюс 1-3 градуса Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал в Москве холодную весну, которая может прийти на смену теплой зиме.

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