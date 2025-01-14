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11:17, 14 января 2025Экономика

Москвичам назвали сроки таяния сугробов

Синоптик Вильфанд: снег в большинстве районов Москвы растает к концу недели
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Выпавший в Москве снег продержится недолго. В какие сроки растают сугробы, агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, оставшийся снежный покров растает в большинстве районов Москвы и Подмосковья к концу недели. В остальных же останется не больше пары сантиметров снега. «Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег», — отмечает Вильфанд. Аномальное тепло метеоролог объясняет поступлением воздушных масс из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.

Такая тенденция, вероятно, в скором времени сменится: на место оттепельной погоды в столичный регион могут прийти 20-градусные морозы. Такое развитие событий допускает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Похолодания в Москве стоит ждать после 23 января.

Если же зима останется такой же мягкой и малоснежной, нежданные холода навестят москвичей весной. Помимо прохлады, предстоящая весна может удивить столичных жителей обильными осадками.

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