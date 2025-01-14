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10:27, 14 января 2025Экономика

Названо время прихода 20-градусных морозов в Москву

Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы могут прийти в столицу после 23 января
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В средней полосе России 20-градусные морозы могут прийти после 23 января. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, похолодание в Москве и других городах средней полосы было спрогнозировано одной из численных моделей долгосрочного прогноза. Похолодание будет достаточно продолжительным и грозящим 20-градусными морозами. Шувалов отметил, что прогноз может измениться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода с температурой выше нормы на большей части территории страны.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, теплая зима в столице может смениться холодной весной.

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