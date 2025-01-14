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01:23, 14 января 2025Мир

На Западе предрекли продвижение российских войск на Украине почти без сопротивления

NTV: ВС РФ продолжат продвигаться почти без сопротивления после взятия Покровска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер выразил уверенность в том, что после взятия российскими войсками под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) их продвижение в сторону Днепропетровской области будет проходить почти без какого-либо сопротивления. Об этом он рассказал в интервью телеканалу N-TV.

«Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровск без особого сопротивления со стороны украинцев», — заявил австрийский военный, подчеркнув, что в этом случае у Вооруженных сил Украины (ВСУ) останется очень мало шансов остановить их дальнейшее наступление.

По словам Райснера, Красноармейск является частью третьей линии обороны украинских войск, прорыв которой создаст для ВСУ огромные проблемы.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет разговор о выводе подразделений из двух населенных пунктов — поселка городского типа Великая Новоселка и села Времьевка.

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