В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

Представитель ДНР Кимаковский: Киев выведет ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет разговор о выводе подразделений из двух населенных пунктов. Его слова приводит РИА Новости.

Кимаковский заявил о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов — поселка городского типа Великая Новоселка и села Времьевка.

«Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. [Во Времьевке] Там совокупно бригадная группа», — отметил представитель ДНР.

10 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России берет подконтрольные Украине города Красноармейск и Димитров (украинское название — Мирноград) в клещи с запада и востока. По его словам, российская бронетехника вышла на трассу Димитров — Константиновка.