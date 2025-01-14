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00:47, 14 января 2025Бывший СССР

В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

Представитель ДНР Кимаковский: Киев выведет ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет разговор о выводе подразделений из двух населенных пунктов. Его слова приводит РИА Новости.

Кимаковский заявил о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов — поселка городского типа Великая Новоселка и села Времьевка.

«Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. [Во Времьевке] Там совокупно бригадная группа», — отметил представитель ДНР.

10 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России берет подконтрольные Украине города Красноармейск и Димитров (украинское название — Мирноград) в клещи с запада и востока. По его словам, российская бронетехника вышла на трассу Димитров — Константиновка.

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