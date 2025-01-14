Политолог Богдан Безпалько: насильно мобилизованные украинцы разлагают части ВСУ

Большое количество насильно призванных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается одной из главных причин хаоса и разложения в подразделениях, которые еще недавно имели высокую боеспособность. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» политолог Богдан Безпалько.

По его словам, сегодня в большинстве бригад ВСУ образовалась большая численная диспропорция между мобилизованными и уже закаленными в боях военнослужащими.

Политолог напомнил, что, как правило, наилучшую боеспособность показывают те части, где количество новобранцев не превышает 20-25 процентов от общей численности личного состава.

«Иначе военнослужащие просто не могут объединиться в коллектив, способный выживать и сражаться. Подразделение, в котором большинство солдат призваны насильно, всегда страдает низким боевым духом и разложением дисциплины. Добавьте к этому огромные потери и превосходящую огневую мощь — получите массовое дезертирство», — сказал он.

Тем не менее, как рассуждает Богдан Безпалько, Вооруженные силы Украины пока еще способны, хотя и с большими сложностями, поддерживать свои резервы в удовлетворительном состоянии.

Во-первых, этому способствует усилившийся на фоне скорой смены власти в США приток военной помощи. Во-вторых, командование ВСУ все чаще прибегает в системе ротации, при которой с передовой на восстановление выводят не бригады целиком, а батальоны и даже роты по отдельности.

Ранее стало известно, что из «элитной» 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», снаряженной и обученной во Франции, сбежали до трети бойцов. Вскоре командование изъяло из подразделения всю натовскую технику, а батальоны — распределила по другим частям.