Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 14 января 2025Мир

Политолог обвинил ВСУ в атаке на станцию «Турецкого потока»

Политолог Озер обвинил группу ВСУ в совершении атаки на «Турецкий поток»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, кто совершил атаку на станцию «Турецкого потока». Его слова приводит РИА Новости.

Озер обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении атаки на «Турецкий поток». По его мнению, нападение осуществила «небольшая группа внутри украинской армии» и «подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS».

Ранее Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ.

Попытку атаки зафиксировали 11 января. В Минобороны обвинили Киев в том, что там пытались прекратить поставки газа в страны Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      Опубликованы кадры момента мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом

      53-летняя ведущая вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

      В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

      В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

      Российские военные заняли часть позиций ВСУ в Харьковской области

      Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

      В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник

      Спутники Starlink будут летать ниже

      Известный священник установил скрытую камеру в женском туалете храма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше