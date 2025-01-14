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04:00, 14 января 2025Ценности

Популярная певица показала фигуру в бикини

Певица Тулиса Контоставлос показала фигуру в бикини с отдыха в Таиланде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tulisacontostavlos

Популярная британская певица Тулиса Контоставлос поделилась откровенными снимками с отдыха в Таиланде. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя телезвезда показала фигуру в бикини черного цвета, позируя с собранными в высокий хвост волосами. При этом макияж знаменитость предпочла в нюдовых оттенках. Исполнительница также надела бриллиантовые серьги-гвоздики. «Счастливого воскресенья», — подписала она публикацию.

Ранее в декабре участница реалити-шоу Love Island примерила откровенное нижнее белье перед камерой. 30-летняя уроженка Канады Молли Смит снялась в кружевных трусах и бюстгальтерах черного и нюдового оттенков.

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