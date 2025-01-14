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08:10, 14 января 2025Из жизни

Порномодель с двумя влагалищами назвала самые странные просьбы фанатов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Annie Charlotte

Annie Charlotte. Фото: @annieecharlotte

Порномодель из Великобритании Энни Шарлотт, родившаяся с двумя влагалищами, перечислила самые странные просьбы, которые она получала от своих фанатов. Об этом пишет News.com.au.

Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда впервые отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Благодаря своей аномалии модель сделала карьеру на платформе для взрослых OnlyFans.

По ее словам, фанаты часто хотят купить у нее нечто странное. Например, однажды она заработала 30 тысяч австралийских долларов (1,9 миллиона рублей) за месяц на продаже своего нижнего белья. Кроме того, один поклонник выложил четыре тысячи австралийских долларов (250 тысяч рублей) за баночку воды, в которой Шарлотт купалась. При этом он хотел убедиться, что «вода взаимодействовала с каждым из ее влагалищ».

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Модель также зарабатывает большие деньги, играя в видеоигры на камеру, поэтому один из странных фанатов купил ее коврик для мыши за 1,5 тысячи австралийских долларов (95,1 тысяча рублей). При этом он попросил, чтобы Шарлотт предварительно посидела на нем. «Кто-то вообще заплатил мне 300 долларов (19 тысяч рублей, — прим. «Лента.ру») за состриженные с ног ногти», — заявила порномодель.

Девушка добавила, что хотя такие запросы и кажутся ей странными, для нее они — «просто часть работы».

Ранее Шарлотт рассказала о невнимательность мужчин. Она заявила, что 99 процентов ее половых партнеров не заметили, что у нее два влагалища.

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