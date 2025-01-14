Председатель Международного суда ООН ушел в отставку

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении инстанции в соцсети X.
Уточняется, что Салам покинул свой пост 14 января. Срок его полномочий на посту члена и председателя суда всемирной организации истекал 5 февраля 2027 года.
В понедельник, 13 января, глава Ливана Джозеф Аун назначил Навафа Салама премьер-министром страны и поручил ему сформировать новое правительство.
9 января парламент Ливана избрал Ауна президентом страны после второго тура выборов. Его кандидатуру поддержали 99 из 128 депутатов.