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22:22, 14 января 2025Мир

Председатель Международного суда ООН ушел в отставку

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам покинул свой пост
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении инстанции в соцсети X.

Уточняется, что Салам покинул свой пост 14 января. Срок его полномочий на посту члена и председателя суда всемирной организации истекал 5 февраля 2027 года.

В понедельник, 13 января, глава Ливана Джозеф Аун назначил Навафа Салама премьер-министром страны и поручил ему сформировать новое правительство.

9 января парламент Ливана избрал Ауна президентом страны после второго тура выборов. Его кандидатуру поддержали 99 из 128 депутатов.

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