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18:20, 14 января 2025Бывший СССР

Премьер-министр Украины обсудил с парламентом Латвии усиление санкций против России

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с сеймом Латвии усиление санкций против России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями сейма Латвии и обсудил усиление санкций против России. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

«Скоординировали наши дальнейшие усилия в направлении усиления санкций против России. Обсудили вопросы создания между Украиной и странами Балтии надежного и экономически эффективного транспортного коридора», — говорится в публикации.

Руководитель кабинета министров добавил, что представители латвийского парламента вновь заверили его в поддержке Киева на пути в НАТО и Европейский союз.

Ранее на помощь Украине от ЕС из-за отказа Киева от транзита газа пригрозил наложить вето премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, страна может прекратить гуманитарную помощь, а также изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам, проживающим на ее территории.

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