Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 14 января 2025Экономика

Производство автомобилей в России взлетело

«Автостат»: Выпуск легковушек в России увеличился на 41 процент в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы выпуска транспортных средств в России увеличились на 33 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 1 730 600 единиц. О резком росте производства подобной техники в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Положительную динамику эксперты зафиксировали во всех сегментах автотранспортных средств. Наиболее стремительные темпы роста продемонстрировал выпуск легковых автомобилей. За 12 месяцев показатель вырос на 41 процент, до 807,6 тысячи единиц. В свою очередь, производство LCV-машин (малотоннажных грузовых автомобилей) за отчетный период увеличилось на 16 процентов и составило 143,8 тысячи штук.

Материалы по теме:
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Что касается грузовиков, то их выпуск в России в январе-декабре вырос на 10 процентов, до 107,2 тысячи. Наименьшие темпы роста аналитики зафиксировали в самом малочисленном сегменте рынка. По итогам 2024 года производство автобусов увеличилось на 5 процентов и достигло отметки в 15 тысяч единиц.

Значительные темпы роста в прошлом году продемонстрировали также продажи легковых автомобилей. За 12 месяцев в России реализовали в общей сложности 1,57 миллиона подобных транспортных средств, что на 48,4 процента превысило показатель за 2023 год. Достигнутый результат эксперты агентства «Автостат» назвали лучшим за последние пять лет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше