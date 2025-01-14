Производство автомобилей в России взлетело

«Автостат»: Выпуск легковушек в России увеличился на 41 процент в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы выпуска транспортных средств в России увеличились на 33 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 1 730 600 единиц. О резком росте производства подобной техники в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Положительную динамику эксперты зафиксировали во всех сегментах автотранспортных средств. Наиболее стремительные темпы роста продемонстрировал выпуск легковых автомобилей. За 12 месяцев показатель вырос на 41 процент, до 807,6 тысячи единиц. В свою очередь, производство LCV-машин (малотоннажных грузовых автомобилей) за отчетный период увеличилось на 16 процентов и составило 143,8 тысячи штук.

Что касается грузовиков, то их выпуск в России в январе-декабре вырос на 10 процентов, до 107,2 тысячи. Наименьшие темпы роста аналитики зафиксировали в самом малочисленном сегменте рынка. По итогам 2024 года производство автобусов увеличилось на 5 процентов и достигло отметки в 15 тысяч единиц.

Значительные темпы роста в прошлом году продемонстрировали также продажи легковых автомобилей. За 12 месяцев в России реализовали в общей сложности 1,57 миллиона подобных транспортных средств, что на 48,4 процента превысило показатель за 2023 год. Достигнутый результат эксперты агентства «Автостат» назвали лучшим за последние пять лет.