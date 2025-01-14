Пушков прокомментировал выступление кандидата на пост главы Пентагона

Пушков: Хегсет сформулировал пункты позиции будущей администрации США по Украине

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет сформулировал три общих пункта позиции будущей администрации Соединенных Штатов Америки по Украине во время слушаний в Конгрессе. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, из выступления Хегсета можно сделать вывод, что избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему держит общий курс на прекращение конфликта. Кроме того, Вашингтон постарается обеспечить Киеву наилучшие условия, «насколько это возможно».

«Это важное уточнение. Оно показывает, что США не намерены бросать Украину, но что Трамп и его команда отдают себе отчет в динамике боевых действий, которая развивается не в пользу Украины, и не хотят создавать неоправданных ожиданий», — указал Пушков.

Третьим пунктом является то, что Штаты будут делать ставку на дипломатию, и Минобороны будет «поддерживать» усилия спецпосланника Трампа по Украине, отметил сенатор. «Отличия от доктрины Байдена весьма заметные. Тезис "будем помогать столько, сколько потребуется", судя по всему, уходит в прошлое вместе с Байденом», — добавил он.

Ранее Хегсет заявил о необходимости сохранения американского ядерного оружия (ЯО) в Европе. Как утверждает Хегсет, размещение ядерного оружия в странах НАТО является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри альянса.