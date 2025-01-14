В Раде допустили снижение возраста мобилизации ниже порога 18 лет

Депутат Рады Дубинский допустил снижение возраста мобилизации до 15 лет

Западные страны могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в Telegram-канале.

По его словам, с приходом избранного прзидента США Дональда Трампа к власти, Вашингтон потребует пересмотра роли американского государства в конфликте на Украине.

«Если для этого надо будет требовать призыва 15-летних — потребуют. А <...> (Зеленский — прим. "Ленты.ру") исполнит», — допустил он.

Дубинский считает, что при попытке снизить мобилизационный возраст Зеленский может лишиться поста.

