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03:46, 14 января 2025Бывший СССР

В Раде допустили снижение возраста мобилизации ниже порога 18 лет

Депутат Рады Дубинский допустил снижение возраста мобилизации до 15 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Западные страны могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в Telegram-канале.

По его словам, с приходом избранного прзидента США Дональда Трампа к власти, Вашингтон потребует пересмотра роли американского государства в конфликте на Украине.

«Если для этого надо будет требовать призыва 15-летних — потребуют. А <...> (Зеленский — прим. "Ленты.ру") исполнит», — допустил он.

Дубинский считает, что при попытке снизить мобилизационный возраст Зеленский может лишиться поста.

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