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15:33, 14 января 2025Культура

Стало известно о грозящем рэперу Noize MC штрафе за нарушение закона об иноагентах

ТАСС: рэперу Noize MC грозит еще один штраф за нарушение закона об иноагентах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что Таганский суд Москвы принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении музыканта. Отмечается, что артисту грозит четвертый штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.

Ранее кандидатуры Noize MC и певицы Монеточки, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025.

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