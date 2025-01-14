Стало известно о грозящем рэперу Noize MC штрафе за нарушение закона об иноагентах

ТАСС: рэперу Noize MC грозит еще один штраф за нарушение закона об иноагентах

Уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что Таганский суд Москвы принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении музыканта. Отмечается, что артисту грозит четвертый штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.

Ранее кандидатуры Noize MC и певицы Монеточки, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025.