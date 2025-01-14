Риелтор из российского города спас пенсионера от мошенников

В Королеве риелтор спас пенсионера, который хотел продать жилье из-за мошенников

В Королеве риелтор спас пенсионера, который хотел продать квартиру по указу мошенников. Об этом стало известно «МК».

Неизвестные связались с 65-летним россиянином, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили его перевести 12 миллионов рублей на «безопасный» счет, а затем продать машину и передать им вырученные со сделки средства. После аферисты уговорили пенсионера выставить на продажу квартиру.

Риелтора, который работал с мужчиной, насторожила срочность продажи и низкая цена. Он обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 22-летнего жителя Белгорода, который обналичивал суммы, переведенные на счет пенсионером. Личности его соучастников устанавливаются.

Ранее жительница Нижегородской области доверилась мошенникам и потеряла квартиру. Неизвестные представились силовиками и вынудили ее продать жилье.