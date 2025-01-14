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16:25, 14 января 2025Экономика

России спрогнозировали резкий рост вывоза пшеницы в одну страну

Замглавы Минсельхоза Титов: Экспорт пшеницы во Вьетнам может достичь 2 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Максим Титов спрогнозировал рост экспорта российской пшеницы во Вьетнам. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что у России для выполнения этой задачи есть все необходимые возможности и ресурсы. Однако подобной планки, скорее всего, не удастся добиться в 2025 году из-за более низкого урожая в 2024-м. Речь идет о потенциале на среднесрочную перспективу, пояснил Титов.

В обозримом будущем отечественные агроэкспортеры смогут стабильно поставлять во Вьетнам от 1,5 до 2 миллионов тонн пшеницы ежегодно. По итогам 2024-го экспорт ключевой российской агрокултуры в азиатскую страну превысил 500 тысяч тонн. Таким образом, если прогноз Титова сбудется, экспорт пшеницы из России во Вьетнам в среднесрочной перспективе вырастет в 3-4 раза.

Пока что Вьетнам сильно отстает по объемам закупок российской пшеницы от мировых лидеров. Так, в июле-декабря 2024 года главным импортером этой агрокультуры из РФ стал Египет, который приобрел в общей сложности 5,3 миллиона тонн. На втором месте оказался Бангладеш (2,14 миллиона), а тройку лидеров замкнула Турция с результатом в 2,08 миллиона тонн. В топ-5 также вошли Алжир (1,66 миллиона) и Кения (1,35 миллиона).

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