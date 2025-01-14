Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

Эксперт Мезенцев: С марта нельзя использовать незарегистрированные частные дома

С марта 2025 года россиянам нельзя будет использовать частные дома, не зарегистрированные в кадастре. Срочно провести эту процедуру призвал владельцев недвижимости член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев, пишет NEWS.ru.

Зарегистрировать имущество важно, чтобы избежать потенциальных споров при его продаже. «До этого можно было проводить сделки с земельными участками, границы которых не внесены в реестр. В результате бывали случаи, когда собственник, не разбирающийся в земельном праве, покупал шесть соток, тогда как по факту их было пять, потому что соседи, например, переставили забор», — пояснил эксперт.

По словам Мезенцева, в России много незарегистрированных частных домов. Такие объекты встречаются и на «дорогих» направлениях — на Рублевском и Новорижском шоссе. Владельцы элитной недвижимости могут пренебрегать регистрацией умышленно, чтобы сэкономить на оплате налогов. Однако теперь подход законодателей изменился, и собственникам жилья будет выгоднее провести процедуру самостоятельно, чем дождаться принудительной постановки на кадастровый учет, предупредил Мезенцев.

Ранее специалист напомнил россиянам о риске лишиться дачи, если не освоить участок в течение трех лет. Так, на сельскохозяйственном участке должна выращиваться продукция — картофель, зерно и так далее. На приусадебном участке не должно быть сорной растительности, которая может высохнуть и создать угрозу пожара, а также высоких лесных деревьев, пояснил Мезенцев.