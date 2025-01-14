Россиянка пожаловалась на застолье воспитателей в детсаду во время тихого часа

Жительница Салехарда обвинила воспитателей детсада в распитии спиртных напитков

Жительница Салехарда пожаловалась на застолье воспитателей в детском саду «Росинка», которое они якобы устроили во время тихого часа. Об этом сообщает «Подъем».

Россиянка рассказала, что пришла в учреждение за дочерью и увидела на столах закуску и спиртные напитки.

«Я увидела сегодня во время тихого часа (вещи деток висят на стульчиках), как идет полным ходом распитие спиртных напитков — во время рабочего дня. То есть наши дети остались без присмотра взрослых», — объяснила она.

В детсаду заверили, что на данный момент по ситуации проводится проверка. Там пояснили, что ранее каких-либо конфликтов и жалоб со стороны родителей не было. В городском департаменте образования также сообщили о служебной проверке.

Ранее стало известно, что в Ижевске годовалая девочка попала в реанимацию с серьезными ожогами в районе половых органов, полученных в детском саду. Матери девочки позвонили из детсада с просьбой забрать ее пораньше. Когда россиянка приехала, то увидела плачущую дочь с сильными ожогами.