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16:55, 14 января 2025Россия

Россиянка пожаловалась на застолье воспитателей в детсаду во время тихого часа

Жительница Салехарда обвинила воспитателей детсада в распитии спиртных напитков
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Жительница Салехарда пожаловалась на застолье воспитателей в детском саду «Росинка», которое они якобы устроили во время тихого часа. Об этом сообщает «Подъем».

Россиянка рассказала, что пришла в учреждение за дочерью и увидела на столах закуску и спиртные напитки.

«Я увидела сегодня во время тихого часа (вещи деток висят на стульчиках), как идет полным ходом распитие спиртных напитков — во время рабочего дня. То есть наши дети остались без присмотра взрослых», — объяснила она.

В детсаду заверили, что на данный момент по ситуации проводится проверка. Там пояснили, что ранее каких-либо конфликтов и жалоб со стороны родителей не было. В городском департаменте образования также сообщили о служебной проверке.

Ранее стало известно, что в Ижевске годовалая девочка попала в реанимацию с серьезными ожогами в районе половых органов, полученных в детском саду. Матери девочки позвонили из детсада с просьбой забрать ее пораньше. Когда россиянка приехала, то увидела плачущую дочь с сильными ожогами.

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