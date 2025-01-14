Россиянка застала пьяным и сняла на видео собиравшегося делать ее мужу операцию врача

В Челябинской области родственники пациента пожаловались на пьяного врача

В Челябинской области супруга одного из пациентов больницы города Коркино застала пьяным врача, который должен был делать ее мужу операцию. Женщина сняла медика на видео, которое опубликовал 31tv.ru в Telegram.

На кадрах видно мужчину, одетого как хирург, который тяжело и пошатываясь выходит из кабинета. «Вы находитесь в пьяном состоянии. Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте?» — интересуется россиянка. Сам врач в это время, не отвечая на вопросы, что-то говорит про съемку, но разобрать его слова невозможно.

По информации авторов материала, операцию пациенту перенесли именно из-за состояния медика. После этого родственники больного вызвали в медучреждение полицию, и теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

В свою очередь, Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что мужчине, которому потребовалось хирургическое вмешательство, сначала диагностировали ушиб. Однако через две недели, когда кости срослись неправильно, врачи поняли, что это перелом.

Челябинская прокуратура сообщила, что проводит проверку на предмет нарушения прав пациента. Кроме того, управление ведомства в городе Коркино начало прием граждан по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи, в том числе попавшим на видео врачом.

Похожий случай произошел в апреле 2024 года в Свердловской области. Там родители с ребенком в ночное время обратились за помощью в местную больницу и встретили двух пьяных врачей. Отец мальчика снял происходящее на видео. На кадрах запечатлен едва стоящий на ногах медработник, который собирается сделать маленькому пациенту МРТ.