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09:03, 14 января 2025Россия

Россиянке отказали в заключении контракта на СВО по одной причине

Жительнице Новосибирска отказали в заключении контракта на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительнице Новосибирска отказали в заключении контракта на отправку на специальную военную операцию (СВО) на Украине по одной причине — из-за отсутствия высшего образования. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, 18-летняя россиянка учится на первом курсе медицинского вуза. Представители Минобороны заявили, что пока ее знаний недостаточно для того, чтобы служить военным медиком.

«Мой отец и брат служат на СВО, и я мечтала оказаться рядом с ними», — отметила россиянка. После отказа она заявила о намерении заняться организацией гуманитарной помощи в военное подразделение, в котором несут службу ее близкие.

Ранее 18-летняя беременная студентка захотела принять участие в СВО и получила отказ. О том, что что девушка ждет ребенка, стало известно при прохождении медкомиссии.

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