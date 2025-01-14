Россиянке отказали в заключении контракта на СВО по одной причине

Жительнице Новосибирска отказали в заключении контракта на СВО

Жительнице Новосибирска отказали в заключении контракта на отправку на специальную военную операцию (СВО) на Украине по одной причине — из-за отсутствия высшего образования. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, 18-летняя россиянка учится на первом курсе медицинского вуза. Представители Минобороны заявили, что пока ее знаний недостаточно для того, чтобы служить военным медиком.

«Мой отец и брат служат на СВО, и я мечтала оказаться рядом с ними», — отметила россиянка. После отказа она заявила о намерении заняться организацией гуманитарной помощи в военное подразделение, в котором несут службу ее близкие.

Ранее 18-летняя беременная студентка захотела принять участие в СВО и получила отказ. О том, что что девушка ждет ребенка, стало известно при прохождении медкомиссии.