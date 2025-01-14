Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ вытеснили ВСУ из комбината в Часовом Яре

Российские войска вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из огнеупорного комбината в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления украинские войска оставили. Он добавил, что ВСУ отброшены в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор. Он также сообщил, что сейчас уже ведутся боевые действия за пределами завода, ведется зачистка многоэтажной застройки, после которой можно будет говорить о полном переходе города под контроль России.

Ранее украинский аналитический центр Deep State подтвердил, что российские подразделения значительно продвинулись в Часовом Яре и Дзержинске (украинское название — Торецк). Центр также подтвердил переход огнеупорного завода под контроль армии России.