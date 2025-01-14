Рублю предсказали укрепление из-за «выкрутасов» Трампа

Эксперт Голубовский: Политика Трампа приведет к росту рубля в горизонте двух лет

Политика избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в долгосрочной перспективе приведет к укреплению рубля. Такое развитие событий в горизонте двух лет обрисовал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, его слова приводит НСН.

Валютные стратеги Goldman Sachs Group Inc., TD Securities и Deutsche Bank предсказывают, что устойчивая экономика США и переход Федеральной резервной системы (ФРС) к более взвешенному подходу к снижению ставок, а особенно — планы Трампа вести жесткие тарифы на импортную продукцию — приведут к укреплению доллара.

«Тарифная политика Трампа — это проинфляционный фактор, доходность будет высокой относительно евро, юаня. Рост тарифов приведет к сокращению международной торговли, (...) это повышает спрос на валюту фондирования, долги надо отдавать, это снова в пользу доллара. Не исключено, что по доллару мы увидим максимумы, выше 114 индекс. В этом году доллар будет силен, но в долгосрочной перспективе нет, потому что бюджетный дефицит США никуда не денется, тарифная политика его не закроет», — пояснил Голубовский.

В течение года американская валюта вырастет на пять процентов, однако «выкрутасы» Трампа и развязанные им торговые войны в конечном счете приведут к подорожанию сырья, которое поддержит рубль. На горизонте от двух лет и далее российская валюта начнет расти, добавил эксперт.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предупредила, что президент США Дональд Трамп «заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать». Его политика может привести к увеличению добычи нефти уже во втором квартале 2025 года. Соответственно, этот процесс вызовет снижение цен на сырье и ослабление рубля.